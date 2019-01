13.01.2019, 19:05 Uhr

Kann die WM den Handball in Bayern stärken?

Bei der "Mini-WM" in der Münchner Olympiahalle steht der Weltmeister schon fest. Für die "Großen", die Handballprofis, hat die WM gerade erst begonnen. Auch in München ist die WM-Euphorie groß. Nur: Hilft das dem Handball in Bayern auch langfristig?