Kann die SpVgg Greuther Fürth noch einmal den Abstieg vertagen?

Die Rechnung ist einfach. Gewinnt die SpVgg Greuther Fürth am Samstag ihr Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen, wird der Abstieg vertagt. Mindestens bis Sonntagabend. Kassiert das Kleeblatt gegen die Werkself (15.30 Uhr/Radio-Livereportag BR24 Sport) hingegen seine 20. Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga oder spielt nur unentschieden, folgt ein Jahr nach dem fränkischen Fußball-Märchen der direkte Gang in die 2. Liga.

"Wir werden ein gutes Spiel machen"

"Mit dem Szenario möchte ich mich noch gar nicht auseinandersetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ein gutes Spiel machen werden", sagte Trainer Stefan Leitl. Aber klar: "Es kann natürlich passieren".

Trotz Leistungssteigerung in der Rückrunde schrumpfte der Fürther Glaube an ein Fußball-Wunder von Spiel zu Spiel. Die Hypothek des Saisonstarts, mit nur einem Sieg aus den ersten 14 Spielen, scheint zu groß. Seit September klebt Fürth am Tabellenende.

Um den direkten Gang in die 2. Liga noch abzuwenden, müsste das Kleeblatt – bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz – jedes der verbleibenden vier Spiele gewinnen. Zum Vergleich: In der gesamten bisherigen Saison gelangen den Franken drei Siege.

Schlechte Fürther Defensive und Torflaute

Für einen Coup gegen den Champions-League-Anwärter aus Leverkusen spricht wenig – eigentlich nichts. Die schlechteste Defensive der Liga empfängt die drittbeste Offensive. "Das ist eine absolute Topmannschaft, die über sehr viel Tempo verfügt und gute Umschaltmoment kreieren kann", lobte Leitl den Gegner.

Die Fürther Torflaute von vier Spielen ohne Treffer dürfte auch den Gästen nicht verborgen geblieben sein. "Wir wissen was wir tun müssen, um die Leverkusener von unserem Tor wegzuhalten", sagte Leitl. Im Hinspiel gelang das nicht: Die Werkself watschte die Franken mit 7:1 ab und fügte dem Aufsteiger die höchste Niederlage seiner Bundesliga-Geschichte zu.

Personelle Sorgen bei Fürth

Personell sieht es bei Fürth vor dem Spiel - mal wieder - ganz dünn aus. "Mir stehen 15 Feldspieler zur Verfügung", berichtete Leitl. Mittelstürmer Havard Nielsen (Muskelfaserriss im Oberschenkel) werde auf unbestimmte Zeit fehlen. Dazu kommen die Gelb- und Rot-gesperrten Maximilian Bauer und Afimico Pululu sowie die mit Corona infizierten Max Christiansen und Jamie Leweling.