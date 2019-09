Kandidat Fritz Keller als DFB-Hoffnungsträger

Selbst Angela Merkel freut sich auf den designierten DFB-Präsidenten Fritz Keller. "Morgen findet so eine Art kleine Revolution hier statt", sagte Merkel bei der Grundsteinlegung der neuen Akademie des Deutschen Fußball Bundes am Donnerstag zur bevorstehenden Wahl am Freitag. Sie erntete von der versammelten Fußball-Prominenz um Bundestrainer Joachim Löw einige Lacher. Dabei hat sie durchaus recht.

Der neue starke Mann...

Kellers Wahl zum 13. DFB-Präsidenten und Nachfolger des im April gestürzten Reinhard Grindel am Freitag beim Bundestag gilt als sicher. Der 62 Jahre alte Spitzenwinzer und Clubchef von Bundesligist SC Freiburg soll dann als starker Mann für ruhige Zeiten beim von Krisen und Skandalen immer wieder erschütterten Verband sorgen.

...oder ein etwas anderer DFB-Boss

Kurz: Er soll ein etwas anderer DFB-Boss sein. Klar und hart auf Reformkurs, moralisch integer und ein Vermittler zwischen den Fußball-Fronten, zwischen Profis und Amateuren, Funktionären und Praktikern. Die heterogenen Interessen im Riesengebilde DFB wird aber auch Keller nicht vollständig in Einklang bringen können. Er kann sie höchstens erfolgreich moderieren.

Keller: "Großen Respekt vor dem Amt"

"Ich habe großen Respekt vor dem Amt, der Aufgabe und dem, was vor mir steht. Ich kann nicht mehr machen, als alles zu geben. Wenn so viele Leute meinen, dass ich da was bewegen kann, dann mache ich das gerne", sagte Keller, der sich vorab mit großen Ankündigungen und Auftritten zurückhält. Auch bei der Akademie-Grundsteinlegung befand er sich in der zweiten Reihe.

"Wir glauben, dass wir in Fritz Keller den idealen Kandidaten gefunden haben. Wir brauchen einen Präsidenten, der aus dem Mittelkreis die Anstöße gibt." DFB-Vizepräsident Rainer Koch

DFB mit Imageproblem

Vielleicht ist diese Bescheidenheit gar nicht so schlecht im Konzert der Egos. Gerhard Mayer-Vorfelder, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und dann auch noch dieses Jahr im April Grindel - die letzten vier DFB-Präsidenten brachten ihre Amtszeiten aus den unterschiedlichsten Gründen nicht regulär zu Ende. Aktuell hat der DFB – mit schwachen Ergebnissen, gescheiterten Marketing-Kampagnen, Geschenk- und Trinkskandalen – ein großes Imageproblem und befindet sich "die letzten Monate in einem unruhigen Fahrwasser", wie Bundestrainer Joachim Löw sagte.

Keine One-Man-Show

"Wir brauchen jemanden, der sowohl im Amateur- wie im Profilager Zustimmung finden kann, der allseits respektiert wird, der die Strukturen des Fußballs kennt und gleichzeitig über unternehmerische Fähigkeiten verfügt", beschrieb Kellers 1. Vizechef Rainer Koch, der selbst mit Erpressungs-Vorwürfen konfrontiert ist, die Erwartungen. Die Richtlinienkompetenz des Präsidenten wird im Zuge der Strukturreform zwar gestrichen, aber Keller will sich ohnehin vom kritisierten Allmachtsanspruch seiner Vorgänger distanzieren. "Eine One-Man-Show wird es mit mir nicht geben", sagt er.