Kandahar-Absage? Verantwortliche "fallen aus allen Wolken"

Die Kandahar zählt neben der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen oder der Streif in Kitzbühel zu den berühmtesten und gefährlichsten Pisten im Weltcup-Rennen. Tausende Fans verfolgen an den Pisten und am Fernsehen die Rennen. Erstmals stürzten sich die Männer 1970 die rasante Strecke für Weltcup-Punkte hinunter - seit 50 Jahren ist das Rennen fester Bestandteil im alpinen Weltcup-Kalender.

Doch jetzt soll dieses Spektakel im neuen Rennkalenderentwurf des Skiweltverbandes FIS nicht mehr vorgesehen sein.

"Das hat uns geschockt"

Florian Fischer, Vorstand des Skiclubs Garmisch, zeigte sich von den Plänen der FIS überrascht. "Natürlich sind wir als renommierter Veranstalter des Traditionsevents aus allen Wolken gefallen, dass die Abfahrt der Herren auf der Kandahar nicht mehr stattfinden soll - das hat uns geschockt."

Das Rennwochenende hat für die Werdenfelser Region eine besondere Bedeutung: Es bringt Zuschauer, Gäste, Geld und Renommee.

"Wir wissen nicht warum"

Das unterstreicht auch Fischer: "Das Rennen hat eine riesen Wertschöpfung für die Region und für Garmisch-Partenkirchen. Die ganze Bevölkerung ist stolz darauf, der Ausrichter zu sein. Und das jetzt aus unerklärlichen Gründen weg zu nehmen - wir wissen nicht warum. Wir sind die Veranstalter und wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen."

Johan Eliasch - seit letztem Jahr Präsident des Skiweltverbandes - hat Großes angekündigt. Er fordert eine Zentralvermarktung, Transparenz und Reformen.

Slalom statt Abfahrt? - "Kein adäquater Ersatz"

Herausgekommen ist jetzt das Gerücht, dass auf der Kandahar zwar die Frauenrennen bleiben, es dafür aber eben keine Männerabfahrten mehr geben soll. An deren Stelle soll unter der Woche ein Nachtslalom auf dem Gudiberg stattfinden.

"Eine Abfahrt zu tauschen mit einem Slalom der Herren - das ist für uns kein adäquater Ersatz. Deswegen kämpfen wir und hoffen, dass die FIS einlenkt und uns die Abfahrt der Herren wieder zurück gibt." Florian Fischer, Vorstand des Skiclubs Garmisch