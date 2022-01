Kandahar-Abfahrt: Weidle mit Ausrufezeichen im Training

Skirennläuferin Kira Weidle hat offensichtlich beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Generalprobe für die Olympischen Spiele. Beim ersten Training für die Abfahrt am Samstag in Garmisch-Partenkirchen belegte die WM-Zweite mit 0,06 Sekunden Rückstand auf Weltmeisterin Corinne Suter aus der Schweiz den zweiten Rang.

Weidle "sehr motiviert"

"Das Ergebnis lässt sich sehen", sagte Weidle zufrieden nach der ersten Fahrt über die Kandahar und ergänzte: "Es war griffig zu fahren, unten runter ein bisschen unruhig, da muss man seine Hax'n zusammenlassen. Jetzt schau'n wir, dass wir am Freitag noch ein Training hinbekommen, und dann sollte es am Samstag schon passen." Die Abfahrt am Samstag und der Super-G am Sonntag sind die letzten alpinen Weltcup-Rennen vor den Spielen in Peking (ab 4. Februar).

"Garmisch ist gleichzeitig die Olympia-Generalprobe. Da meine Form zuletzt aufsteigend war, bin ich sehr motiviert", sagte die 25-Jährige. Bei der letzten Abfahrt auf der verkürzten Weltmeisterstrecke in Cortina d'Ampezzo, wo sie vergangenes Jahr Silber gewann, wurde sie Zehnte. Die Woche davor feierte Weidle in Zauchensee mit dem zweiten Platz ihre beste Weltcup-Platzierung.

Kandahar ohne Zuschauer - "Tut im Herzen weh"

Wegen der Corona-Pandemie findet der Weltcup in Garmisch-Partenkirchen ohne Zuschauer statt - ein Wermutstropfen für die Skifahrerin des SC Starnberg: "Ich freue mich sehr auf die Heimrennen in Garmisch, auch wenn dieses Jahr leider keine Zuschauer dabei sein dürfen. Gerade bei einem Heimrennen ist das besonders schade - das tut mir natürlich ein bisschen im Herzen weh."