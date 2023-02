Kampf um Playoffs: Nürnberg Ice Tigers besiegen Augsburg Panther

Im Kampf um die Playoff-Plätze der Deutschen Eishockeyliga (DEL) haben die Nürnberg Ice Tigers am Dienstagabend drei weitere wichtige Punkte eingefahren. Das Team von Tom Rowe besiegte die abstiegsbedrohten Augsburger Panther vor 4.046 Zuschauern in der eigenen Halle mit 6:4.

Schnelle Führung für Nürnberg Ice Tigers

Bereits im ersten Drittel führten die Ice Tigers nach Toren von Elis Hede (1:0, 3. Min), Oliver Mebus (2:0, 6. Min) und Daniel Schmölz (3:0, 20. Min) souverän mit 3:0. Doch nach der Drittelpause kassierten die schlafmützig aus der Kabine kommenden Nürnberger gleich zu Beginn innerhalb von 45 Sekunden zwei Gegentreffer zum 3:2 durch David Warsofsky (21. Min) und Adam Payerl (22. Min).

Zahlreiche Strafen machten das Spiel zerfahren. In der 30. Minute erhöhte Dennis Lobach schließlich zum 4:2 und Daniel Schmölz stellte mit dem 5:2 in der 40. Minute auch zum Ende des zweiten Drittels den 3-Tore Abstand für Nürnberg wieder her.

Augsburg mit vollem Risiko

Aber Augsburg kämpfte auch im dritten Drittel weiter und verkürzte in der 54. Minute erneut auf 3:5 durch Ryan Kuffner. Schon in der 57. Minute ging Augsburgs Chefcoach Kai Suikannen dann aufs Ganze und nahm Torwart Markus Keller vom Eis. Nach einigen knappen Fehlversuchen traf Andrew Bodnarchuk (59. Min) schließlich zum 6:3 ins verwaiste Augsburger Tor. Sechs Sekunden vor Schluss war es dann den engagiert kämpfenden Panthern vorbehalten, durch Ryan Kuffner das letzte Tor der Partie zum 6:4 Endstand für Nürnberg zu schießen.

Nürnberg empfängt Düsseldorf

In der engen Tabelle stehen die Nürnberger im Moment auf dem 9. Tabellenplatz, die Panther belegen Rang 14. Schon am Freitag geht es für beide Teams um 19.30 Uhr weiter: Nürnberg empfängt dann in der heimischen Arena die Düsseldorfer EG, Augsburg spielt zuhause gegen Straubing.