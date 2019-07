Kampf um marodes Eishockey-Bundesleistungszentrum in Füssen

In der Stadiongaststätte schützt eine provisorisch angebrachte Plane die Gäste vor der Feuchtigkeit. Der Fitnessraum ist gesperrt, die Geräte rosten. Auch Spielerkabinen und Duschräume haben schon bessere Zeiten erlebt. Was im Jahr 2012 in wenigen Räumen des Bundesleistungszentrums für Eishockey und Curling mit ein paar Tropfen von der Decke begann, ist mittlerweile einem Regenschauer gewichen, der die komplette Halle betrifft. Das Dach ist so marode, dass es im Winter nicht mehr geräumt werden konnte. "Wenn ich in die Umkleide-Kabinen geh und dann kommt die Dusche schon vorher herunter", sagt Bürgermeister Paul Iakob. Das ist "absolut nicht akzeptabel".

Finanzierung als stetiger Zankapfel

Rund 1,9 Millionen Euro soll alleine die Instandsetzung des Hallendachs kosten. Auf weitere 1,3 Millionen wird die notwendige Sanierung der teilweise asbesthaltigen Fassaden, der altersschwachen Heizungsanlage und der Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf zeitgemäße Verbrauchswerte. Der Zankapfel seit Jahren allerdings: Wer finanziert die notwendigen Sanierungsmaßnahmen?

Ein Förderantrag bei der Regierung von Schwaben ist gescheitert. Die Stadt und die Behörde schieben sich den schwarzen Peter zu. Nächster Versuch ist ein Antrag an das Innenministerium. Ob dieser weiterhilft, ist ebenfalls offen.

Geld um BLZ wasserdicht zu machen

Am Montag hatte der Bürgermeister einen Termin mit Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien. "Es war ein gutes Gespräch. Darum geh ich mit einer guten Hoffnung in die Zukunft", sagt Iakob. Der zuversichtlich ist, dass er von Bund und Land jetzt genügend Geld bekommt, um das BLZ nicht dicht, sondern wasserdicht zu machen.