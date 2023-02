Kahn wie Trapattoni: "Müssen zeigen, dass wir FC Bayern sind"

In unruhigen Wochen und ausgerechnet vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr, Radio-Livereportage und Ticker im BR24Sport Livecenter) präsentiert sich der Fußball-Rekordmeister wie in besten "FC Hollywood"-Zeiten.

Es wird viel geredet, viel auch in der Öffentlichkeit. Zu viele "Störfeuer" hatte Fußballtrainer Manuel Baum in Blickpunkt Sport beim FC Bayern ausgemacht. Doch die Verantwortlichen scheinen alles andere als bereit, diese zu löschen.

Kahn freut sich auf die "perfekte Bühne"

Neuester "Redner" bei den Bayern: Vorstandschef Oliver Kahn. Der äußerte sich in einem Interview mit der "Sport Bild" und sorgt darin nicht wirklich für Entspannung, sondern erzeugt zusätzlichen Druck. "So ein Spiel wie gegen Union Berlin, ein Duell um die Tabellenspitze, ist die perfekte Bühne, um allen zu beweisen: Keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist", wird Kahn zitiert.

Auch Trapattoni sorgte für Druck bei den Spielern

Kahn erinnert in seinen Worten wohl unfreiwillig an einen legendären FC-Bayern-Trainer. Giovanni Trapattoni war es, der in seiner nicht minder legendären Wutrede vor 25 Jahren, im März 1998, ebenfalls deutlich Worte fand und die Spieler nach einem 0:1 in Schalke in die Pflicht nahm.

"Mussen zeigen jetzt, ich will, Samstag, diese Spieler mussen zeigen mich e seine Fans, mussen allein die Spiel gewinnen", forderte Trapattoni damals in seinem eigenwilligen Italo-Deutsch. "Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind", formulierte Kahn nun im jüngsten Interview.

Rückendeckung für Nagelsmann

Die Botschaft ist damals wie heute klar: Dass es beim FC Bayern momentan nicht rund läuft, ist vor allem Sache der Spieler, nicht des Trainers. Julian Nagelsmann bekam sogar demonstrativ Rückendeckung von Kahn.

"Es ist unsere Aufgabe, das Gesamtgefüge im Blick zu haben: Die Mannschaft hat in der Champions League in Paris (1:0) eine starke Leistung abgeliefert und nun in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren", sagte der Vorstandschef.

Kahn nimmt den Druck vom Trainer

Die Zweifel an Nagelsmann, die von manchen Experten und Fans, auch wegen dessen Aussetzern, immer lauter ausgesprochen werden, teilt in FC-Bayern-Führungsebene also nicht. "Der Druck steigt gefühlt von Woche zu Woche. Aber man lässt ihn auch ehrlich gesagt oft ziemlich alleine", hatte zuletzt Fußballexperte Lothar Matthäus über Nagelsmann gesagt.

Das Kahn-Interview insofern also vielleicht doch kein weiteres "Störfeuer", sondern einfach nur eine überfällige Reaktion, um den Trainer noch einmal zu stützen.