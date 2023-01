Kahn vor dem Ausbruch - FC-Bayern-Sorgen vor dem DFB-Pokal

Oliver Kahn: "Es sind zwei Mannschaften"

Vorstandschef Kahn geht sogar so weit, dass er von zwei unterschiedlichen Teams spricht. "Objektiv fällt auf, dass das zwei Mannschaften sind. Das war die Mannschaft vor der Weltmeisterschaft. Und das ist jetzt die Mannschaft nach der Weltmeisterschaft. Der Unterschied zum Herbst ist ersichtlich, da hatten wir unglaublich viele Torchancen und haben einfach die Tore nicht gemacht. Jetzt ist das nicht der Fall."

Ansonsten blieb Kahn dennoch vergleichsweise ruhig, auch wenn man ahnen kann, wie es in ihm brodelt. "Warum wir im Moment unsere PS nicht auf die Straße bekommen, das werden wir jetzt in aller Ruhe analysieren", kündiget er noch an. Den Nagelsmann-Weg gehen sie bei den Bayern also vorerst weiter mit.

Thomas Müller und der "Wut-Motor"

Vielleicht braucht es auch einfach nur ein Spiel, in dem der Knoten wieder platzt. Oder wie es Thomas Müller formulierte: "Wir müssen jetzt unseren Wut-Motor anwerfen." Da kommt das Pokalspiel den Bayern nicht einmal so unrecht.

"Gott sei Dank. Das ist genau das, was die Mannschaft jetzt braucht. Das K.o.-Spiel kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Da müssen wir jetzt richtig Gas geben", forderte Kahn. Zumindest ein 1:1 wird es am Mittwochabend am Ende des Spiels auf keinen Fall geben.