Kahn: Verlängerung mit Lewandowski & Co auf "Agenda ganz oben"

Der FC Bayern bastelt weiter an der langfristigen Ausrichtung seines Kaders. Nachdem kürzlich die jüngeren Leistungsträger Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Leon Goretzka langfristig beim Rekordmeister unterschrieben, sollen es ihnen die Alt-Stars gleich tun. Das verkündete Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn am Mittwoch (26.01.2022).

"Ob es Manuel Neuer, ob es Robert Lewandowski, ob es Thomas Müller ist - es sind alles Größen dieses Vereins, alles Spieler, an denen man auch die Erfolge des letzten Jahrzehnts und die aktuellen Erfolge festmachen kann", sagte Kahn in München bei einer Video-Interviewrunde.

Lewandowski und Co: Vertragsdauer ein entscheidender Aspekt

Einer der Diskussionspunkte dürfte die Dauer der neuen Arbeitspapiere werden. Mit Spielern jenseits der besten Fußballer-Jahre verlängert der FC Bayern die Verträge gewöhnlich nur um ein Jahr - was schon bei Franck Ribéry und Arjen Robben regelmäßig zu Diskussionen geführt hatte. Auch mit dem aktuellen Trio dürfte das eine der entscheidenden Fragen werden.

"Es versteht sich von selbst, dass wir mit all diesen Spielern in den Austausch gehen, um auch zu verstehen, was sie für Überlegungen haben und was sie wollen. Natürlich ist das auf unserer Agenda ganz oben in der nächsten Zeit", sagte Kahn. Der ehemalige Welttorhüter betonte, er traue Neuer (35) zu, dass dieser die Altersgrenze von 40 Jahren knacken kann. Zuletzt war über eine baldige Vertragsverlängerung von Neuer, dessen Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2023 datiert ist, um zwei weitere Jahre spekuliert worden. Die Verträge von Müller (32) und Weltfußballer Lewandowski (33) laufen ebenfalls bis ins Jahr 2023.

Kahn kommentiert Haaland-Gerüchte nicht

Und auch für Lewandowski fand Kahn lobende Worte. Der Pole sei "ein absolutes Phänomen", sagte Kahn. Er sei jede Saison für 25, 30 oder wahrscheinlich noch mehr Tore gut und eine "Versicherung" für den FC Bayern. "Natürlich werden wir alles dran setzen, dass wir Robert möglichst lange noch bei uns halten können." Über einen möglichen Transfer von Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland wollte Kahn sich nicht äußern.

Einer, der aktuell seine letzte Saison für den FC Bayern spielt, ist Abwehrspieler Niklas Süle. Der Vertrag des Nationalspielers läuft nach der Spielzeit aus. Mit ihm haben man keine Einigung erzielen können, bestätigte Kahn.

Kahn: Fan-Rückkehr ein wichtiges Signal

Wenig überraschend sieht der Vorstandschef die anstehende Fan-Rückkehr in die bayerischen Stadien als positives Zeichen. "Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dieses Signal in dieser Zeit zu setzen", sagte der frühere Nationaltorwart. "Wir brauchen vernünftige Lösungen, nicht nur jetzt für den Fußball, im Grunde auch in allen Gesellschaftsbereichen."

Nach einem Kabinettsbeschluss sind bei Profispielen in Bayern wieder Zuschauer erlaubt. Die Obergrenze liegt bei 10.000 Besuchern, die Auslastung der Arenen darf höchstens 25 Prozent betragen.

Kahn könnte Klagen anderer Bundesliga-Klubs verstehen

Die Vorgaben sind in den Bundesländern jedoch unterschiedlich. So hat zum Beispiel Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angekündigt, juristische Schritte gegen die derzeitigen Zulassungsbeschränkungen für Zuschauer in Nordrhein-Westfalen zu prüfen. Oliver Kahn könnte mögliche Klagen nachvollziehen. "Man muss verstehen, dass solche Gedanken aufkommen können, da man die ganze Logik nicht mehr nachvollziehen kann", so der 52-Jährige.

Doch an erster Stelle müsse der Dialog stehen, deshalb habe er den auch mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesucht. Es gehe darum, "dass einer den anderen versteht und man gemeinsam tragfähige Lösungen findet", betonte Kahn. Die Zeit des freundlichen Dialogs scheint für viele Bundesligisten jedoch vorbei, sie loten ihre Erfolgsaussichten für eine Klage aus.