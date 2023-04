Kahn und Salihamidzic: Die Gefahr sitzt auf der Tribüne

Ob und wie Julian Nagelsmann das DFB-Pokal-Aus des FC Bayern München verfolgt hat, ist bislang noch nicht bekannt. Doch es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um zum Schluss zu kommen, dass der Geschasste zumindest ein wenig Genugtuung gespürt haben wird, als er vom 2:1-Sieg des SC Freiburg erfahren hat.

Nun liegt der Druck auf Kahn und Salihamidzic

Man sehe die sportlichen Ziele in Gefahr. Das war der Grund, mit dem Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die Nagelsmann-Entlassung erklärt hatten. Nun ist Nagelsmann weg und dennoch ist das erste von drei kurzfristigen sportlichen Zielen nicht erreicht. Ob der FC Bayern unter seinem ehemaligen Trainer ins Pokalhalbfinale eingezogen wäre? Reine Spekulation. Aber je schlechter die Münchner abschneiden, desto besser geht Nagelsmann aus dieser Trennung - und desto mehr Druck lastet auf den Verantwortlichen.

Als beim Debüt von Thomas Tuchel, dem 4:2-Sieg über Borussia Dortmund, die Tore fielen, sah man, wie Kahn und Salihamidzic sich in die Arme fielen. Wie sie die Gesichter ineinander vergruben, Fäuste ballten und den Jubel herausschrien. Der immense Druck, ein alter Bekannter von Kahn, fiel erstmals von ihnen ab. Nach dem 1:2-Gegentreffer gegen Freiburg blickte Kahn wie versteinert auf dem Platz. Es keimt die Erkenntnis, dass der gewagte Plan mit Tuchel auch schief gehen könnte.

FCB gegen Freiburg: Fehler und wenig Ideen

Auf dem Platz sah man seit dem Trainerwechsel bislang wenig Veränderung. Wer gegen den BVB noch unbedingt eine neue Spielweise beim FC Bayern erkennen wollte, der fand zumindest ein paar Argumente. Späteres Pressing, eine tiefere Verteidigung, dann hörten die Änderungen, die auch an der frühen 3:0-Führung gelegen haben könnten, schon auf. Gegen Freiburg sah man auch bei genauestem Hinsehen: Die selbe Mannschaft, den selben Fußball, die selbe mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive, die selben individuellen Fehler, die man schon seit der Winterpause sieht.

Tuchel muss nun den ersten Rückschlag moderieren

Tuchels ohnehin schon schwierige Aufgabe, eine Mannschaft mitten in der schwierigsten Saisonphase zu übernehmen und die gigantischen Ambitionen des FC Bayern zu erfüllen, wird nun noch schwieriger. Denn Tuchel, keine zwei Wochen im Amt, muss nun mit dem ersten herben Rückschlag umgehen. An ihm liegt das freilich nicht. Der neue Mann auf der Trainerbank des FC Bayern hatte bislang keine vier Trainingseinheiten mit der gesamten Mannschaft. Nicht genug Zeit, um irgendeine tiefgreifende Veränderung herbeizuführen.

Kahn und Salihamidzic haben die Ziele in Gefahr gebracht

Tuchel trägt also keine Verantwortung für das DFB-Pokal-Aus. Falls der FC Bayern am Samstag gegen Freiburg den nächsten Rückschlag im Meisterschaftsrennen erleidet oder am kommenden Dienstag gegen Manchester City verliert und somit auch Kurzfrist-Ziele zwei und drei in weite Ferne rücken: Die Finger werden nicht auf Tuchel zeigen, sondern zwei Etagen höher - auf die Tribüne. Dort, wo die beiden Männer sitzen, die mitten in der wichtigsten Phase der Saison ihrer Mannschaft den Trainer nahmen und deren Schicksal in die Hände eines bislang Fremden legten.

Das DFB-Pokal-Aus zeigt, wie groß das Risiko ist, das Kahn und Salihamidzic mit der Nagelsmann-Entlassung eingegangen sind. Nicht nur die kurzfristigen Ziele des FC Bayern sind nun gefährdeter denn je, sondern auch die Zukunft der beiden Funktionäre. Denn sollte der FC Bayern tatsächlich am Ende der Saison ohne Titel dastehen, dann könnte sich das Duo hinter keiner Schuldzuweisung an einen Trainer verstecken. Die einzige Möglichkeit der Veränderung würde dann bei ihnen ansetzen. Man braucht nicht viel Vorstellungskraft, um sich auszumalen, was das in Nagelsmann auslösen würde.