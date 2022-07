Kahn stellt klar: Ronaldo kein Thema für den FC Bayern

Wechselt der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo zum FC Bayern? Das Gerücht, das im Internet kursierte, wird sich nicht bewahrheiten. Dies teilte Vorstandsboss Oliver Kahn dem "kicker" mit. Der ehemalige Nationaltorhüter hat einen Transfer des ehemaligen Weltfußballers an die Säbener Straße ausgeschlossen:

"So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen." Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn

Ronaldo möchte Manchester United verlassen

Der 37-jährige Ronaldo möchte Manchester United nur ein Jahr nach seiner Rückkehr wieder verlassen. Der englische Rekordmeister hat sich nur für die Europa League qualifiziert. Der Torjäger bat um die Freigabe, weil er in der Champions League spielen möchte. Beim Trainingsauftakt von United am Montag fehlte Ronaldo aus "familiären Gründen." Der Vertrag von CR7 in Manchester läuft noch bis 2023. Der Portugiese selbst hätte sich einen Umzug nach München sicherlich gut vorstellen können.

Ist nicht, sagt Kahn. Aber Charme hätte ein Ronaldo in München sicherlich gehabt. Seine Trikots wären Bestseller.

CR7 heißer Kandidat beim FC Barcelona

Statt an die Isar zurück nach Spanien? Am Mittwoch berichtete die spanische Sportzeitung As, Ronaldo sei ein heißer Kandidat beim FC Barcelona, sollte der Transfer von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski zu den Katalanen nicht zustande kommen. Ronaldo spielte von 2009 bis 2018 für Barcelonas Erzrivalen Real Madrid.