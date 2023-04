Kahn schießt gegen Matthäus: "Halt und stillos"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kritisiert gerne und häufig den FC Bayern München, seinen ehemaligen Verein. Das brachte ihm vor gut 20 Jahren den Rüffel des damaligen Bayern-Sportvorstands Uli Hoeneß ein, solange er etwas beim FC Bayern zu sagen habe, werde Matthäus "nicht mal Greenkeeper". Nun hat sich Matthäus erneut mit der Bayern-Führung angelegt - mit Oliver Kahn: Diesmal geht es um die Entlassung von Trainer Nagelsmann. Matthäus hatte in seiner Funktion als TV-Experte vor dem Spitzenspiel Bayerns Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn dafür kritisiert, dass Nagelsmann von seiner Freistellung aus den Medien erfahren hatte.

Matthäus vermisst "Mia san mia Gefühl" - Kahn widerspricht

Laut Matthäus sei das "Mia san Mia Gefühl" weg beim FC Bayern. Kahn konterte in einem giftigen Schlagabtausch bei "Sky": "Immer diese Unterstellung, wir würden hier den Stil des FC Bayern nicht wahren - da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig. Er und Sportvorstand Hasan Salihamidžić hätten zunächst Nagelsmann angerufen, aber ihm die Entscheidung der Entlassung nicht mitgeteilt. "Sie möchten doch nicht einem Trainer übers Telefon sagen, der zu diesem Zeitpunkt nicht an der Säbener Straße und nicht in München war, dass sie sich trennen.", rechtfertigte sich der ehemalige Torhüter der Münchner. Nagelsmann war zu genanntem Zeitpunkt im Skiurlaub.

Nagelsmanns Management meldet sich

Kurz nach Kahns TV-Auftritt meldete sich dann auch das Management von Julian Nagelsmann und widersprach der Darstellung des Vorstandsvorsitzenden: "Es gab keinen Kontakt und keinen keinen Kontaktversuch der Bayern." Nach "diversen Gerüchten in den Medien" habe das Management" bei Hasan Salihamidžić angerufen.

Matthäus über Kahn: "Er lügt"

Ähnlich äußerte sich auch Matthäus später in der Übertragung: "Die zeitliche Abfolge, so wie sie Kahn schildert, passt nicht zusammen. Wenn ich Julian Nagelsmann im Urlaub nicht erreiche, dann fahre ich eben zu ihm. "Er wisse, "dass Oliver Kahn lügt", legte Matthäus in der Halbzeitpause des Topspiels zwischen dem Rekordmeister und Borussia Dortmund (4:2) gegenüber "t-online" nach. "Oliver Kahn will nur von seinen Problemen ablenken, und dann greift er mich an. Aber darauf war ich vorbereitet", sagte Matthäus.

Kahn schießt gegen Matthäus: "So ist Lothar"

Doch das war noch nicht das Ende des TV-Kampfes zwischen den einstigen Bayern-Größen. Am Sonntagmorgen war Kahn zu Gast bei "BILD-TV" und schoss wiederum gegen Matthäus: Dieser habe sich nach seiner aktiven Karriere zum "Chefkritiker des deutschen Fußballs aufgeschwungen", pöbelte Kahn und fügte hinzu: "Wenn man ihn dann aber mal selbst kritisiert, kann er damit nicht umgehen und lässt sich zu halt- und stillosen Aussagen hinreißen. So ist Lothar, das wird sich auch nicht ändern." In diesen Tagen scheint der Titan und die Abteilung Attacke wieder zurück zu sein beim FC Bayern.