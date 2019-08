vor 31 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Kahn ab Januar im FC-Bayern-Vorstand - Chef Anfang 2022

Oliver Kahn ist neues Vorstandsmitglied beim FC Bayern. Der ehemalige Torwart des Rekordmeisters erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Am 1. Januar 2022 soll Kahn den Vorstandsvorsitz übernehmen.