Kämpfertyp wie Nadal: 17-Jähriger Engel gewinnt erstes ATP-Match

Am Montag kehrt die DFB-Elf in die Münchner Arena zurück – an den Ort, wo der Hype der Heim-EM begann. Nun geht es gegen die Niederlande. Ein Duell, das zurückversetzt in einen Sommer voller hüpfender Fans in Oranje und hoffnungsvoller Saxophon-Töne.