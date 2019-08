Kader komplett: Brose Bamberg holt Shooting Guard Font

Der 21-Jährige kommt auf Leihbasis für ein Jahr vom EuroLeague-Topklub FC Barcelona. Dort gab Font bereits im Alter von 18 Jahren sein Debüt im A-Team. Aleix Font führte Barcelonas zweite Mannschaft in der vergangenen Saison mit durchschnittlich 15 Punkten, drei Rebounds und zwei Assists als bester Spieler an. "Ich spiele sehr intensiv und aggressiv. Außerdem bin ich ein harter Arbeiter, der sich ständig verbessern will“, beschrieb sich Font bei der Vorstellung in Bamberg.

"Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, ein Top-Talent wie Aleix von Barcelona nach Bamberg zu bekommen. Er ist ein universell einsetzbarer Shooting Guard, der bereit ist, sich auf dem höchsten Level zu beweisen", sagte Bambergs Sportdirektor Leo De Rycke.