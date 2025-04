Ski-Asse Brandis und Rösle - zwei Freunde, zwei Weltmeister

Nach einer eher mäßigen Weltcupsaison darf das Alpin-Speed-Team der Männer optimistisch in die Zukunft blicken: Denn zwei Nachwuchsfahrer sind drauf und dran, den Anschluss ans Weltcup-Team zu schaffen. Die Rede ist von Benno Brandis (18) vom TSV Durach und Felix Rösle (20) vom SC Sonthofen.

Die beiden Allgäuer, die gerade in Oberstdorf fürs Abitur an der Fachoberschule lernen, sind nahezu unzertrennlich. Sie machen vieles gemeinsam und haben ein gemeinsames Ziel vor Augen. Schon bald im Weltcup ganz vorne mitzufahren im alpinen Skizirkus.

Mehr Aufmerksamkeit nach zweimal Gold bei der Junioren-WM

Den ersten Schritt haben sie bereits getan: Felix Rösle holte sich den Abfahrts-Titel bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Als erster Deutscher nach fast vier Jahrzehnten. Benno Brandis sicherte sich Gold im Super-G. Und plötzlich sind die beiden gefragt. "Man hat deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen", sagt Brandis. Und sein Kumpel Rösle ergänzt: "Es kam viel auf einen zu, was man nicht gewohnt war."

Die beiden Allgäuer Nachwuchshoffnungen trainieren hart und akribisch. Gerade im Speedbereich ist es wichtig, neben der Kraft auch an der Koordination zu feilen. Und damit auf alles vorbereitet zu sein. "Abfahrtssport macht die Geschwindigkeit die Gefährlichkeit aus", sagt ihr Trainer Hannes Wagner. "Wenn sie da gut vorbereitet sind, kann man das Risiko sicher minimieren."

Doppelbelastung Schule und Sport schon bald vorbei

Und zu zweit trainiert es sich mit nahezu doppelter Intensität: "Wenn man zusammen trainiert, pusht man sich vielleicht gegenseitig, dass man noch eine Stufe höher geht", findet Rösle. Um Schule und Sport zu vereinbaren, sind im Sportinternat Oberstdorf die Bedingungen ideal. Hier könnten sie die Grundlagen schaffen für den weiteren Lebensweg. "Gute Sportler sind auch gute Schüler", weiß Michael Amman, Direktor der Fachoberschule Sonthofen. "Auch im Sport ist der Kopf wichtig. Vor allem, wenn der Sportler auf die Lehrer zugeht, dann läuft es gut."

Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen auf die Abi-Prüfungen. Ein paar Wochen müssen die beiden noch durchhalten. Dann können sie an Mathe und Co einen Haken machen und sich auf das konzentrieren, was sie am liebsten machen, nämlich schnell skizufahren.

Tolle Entwicklung genommen

Florian Kuiper, Bundesstützpunktleiter am Skiinternat Oberstdorf, sieht die beiden jungen Sportler auf einem guten Weg: "Die Entwicklung, die wir über all die Jahre gesehen haben vom kleinen Sportler zum Junioren-Weltmeister, ist ein Super-Werdegang. Toll zu sehen, wie sich auch die Persönlichkeit weiterentwickelt hat." Und das Ende dieser Entwicklung ist noch lange nicht absehbar.