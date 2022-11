Junioren-WM: Trampolin-Talente aus Oberfranken starten in Sofia

Und Leni fährt nicht alleine nach Sofia, auch Louis Bruchmann von der Bayreuther Turnerschaft hat sich ein Ticket gesichert. Der 18-Jährige hat mit 13 Trainingsjahren auf dem Buckel schon ordentlich Erfahrung, wurde Ende März Deutscher Vizemeister auf dem Doppelmini. Aber auch für ihn ist es der erste internationale Wettkampf: "Am Tag der Bekanntgabe, dass ich mich qualifiziert habe, haben meine Eltern, meine Trainerin und ich abends angestoßen. Die sind alle sehr stolz." Für Louis Trainerin Kathrin Meier ist es "ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht", dass ihr Schützling bzw. gleich zwei Athleten aus Oberfranken bei der Junioren-WM starten.

Trainings-Kooperation zwischen Bayreuth und Burgkunstadt

Seitdem haben Leni und Louis fast doppelt so viel trainiert wie sonst. Um das möglich zu machen, arbeiten ihre Vereine, der TV Burgkunstadt und die Bayreuther Turnerschaft eng zusammen, nehmen jeweils am Training der anderen Mannschaft teil.

"Durch die vielen intensiven Trainingseinheiten sind die beiden jetzt super vorbereitet." Tabea Tröster, Trainerin TV Burgkunstadt Trampolin

Viel Aufwand für Sportler und Trainer, aber längst nicht die einzige Hürde, die es für eine Junioren-WM-Teilnahme zu bewerkstelligen gilt: denn die Sportler müssen ihre Ausgaben - also Kleidung, Flüge, Übernachtungen, Startgebühren, Trainingsfahrten etc. selbst zahlen - bis zu einem Betrag von 2.800 Euro. Für Schüler kaum machbar. Leni und Louis haben Spenden gesammelt und ein Crowdfunding gestartet - erfolgreich.

Dreifachsalto: Schwierige Sprünge fordern Sportler

Durch das viele Training konnten sich beide, vor allem beim Schwierigkeitsgrad ihrer Sprünge, steigern. Beide springen Doppelsalti, Louis sogar einen Dreifachsalto mit Schraube - Höchstschwierigkeit. Und trotzdem verraten Leni und Louis, dass so allmählich die Nervosität steigt. "In meiner Altersklasse starten 19, ich schau mir einfach an, was die so springen", sagt Leni. Sie liebäugelt mit einem Platz unter den Top Ten, "aber, ich schaue einfach mal, wie es wird". Louis möchte sich keinen Druck aufbauen - nicht dass dann am Ende nichts mehr klappt, aber er möchte seine Durchgänge so abliefern, wie er sie jetzt immer geübt hat und ein bestmögliches Ergebnis, eine gute Punktzahl herausholen. Wozu das dann reiche, müsse er sehen.

"An erster Stelle steht auf jeden Fall das abzuliefern, was man sich vorgenommen hat und dass man dann zufrieden mit sich ist." Louis Bruchmann, Bayreuther Turnerschaft Trampolin