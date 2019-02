Nach Horror-Crash: Sophia Flörsch startet bald mit Testfahrten

Ein Stück Metall wird Sophia Flörsch wohl ein Leben lang an ihren schrecklichen Unfall in Macao erinnern. Die 18 Jahre alte Nachwuchspilotin aus München brach sich bei einem beängstigenden Crash Mitte November den siebten Halswirbel und bekam bei einer elfstündigen Operation eine Titanplatte eingesetzt. Ein Knochenstück aus der Hüfte musste der Teenagerin für den beschädigten Wirbel außerdem entnommen werden. Nicht einmal einen Monat später sitzt Flörsch gut gelaunt in einem italienischen Restaurant in München-Grünwald und spricht über den schrecklichen Unfall beim Weltfinale der Formel 3 nahe Hongkong.

"Zu wissen, dass ich jetzt fast alles wieder machen kann und nur noch leichte Schmerzen habe, ist verrückt." Sophia Flörsch

Horror-Crash: "Eine Million Schutzengel"

Flörsch ist in der Motorsport-Welt etwas Besonderes. Das liegt daran, dass Frauen im Kampf gegen die Uhr auf dem Asphalt immer noch eine Rarität sind. Aber es liegt auch daran, dass die Bayerin ein PS-Talent ist. Und dann übersteht sie auch noch diesen Crash auf dem gefährlich engen Stadtkurs an der Südküste des chinesischen Festlandes.

"Selbst wenn ich das Video anschaue, würde ich denken: Puh, ob der da drin noch lebt?" Sophia Flörsch

Vater musste den Unfall mit ansehen

Mit weit mehr als 250 Stundenkilometern flog sie von der Strecke. Mit ihrem Auto vom niederländischen Rennstall Van Amersfoort Racing krachte sie ungebremst durch die Fangzäune in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken. Ihr Vater Alexander verfolgte den Unfall von der Box aus und war froh, als er mitbekam, dass der Kopf seiner Tochter aufrecht war und nicht herunterhing.

"Die Ärzte haben gesagt, ich hatte eine Million Schutzengel, aber trotzdem sind sie guter Dinge, dass ich hoffentlich Anfang März so fit bin, dass ich wieder Autofahren kann." Sophia Flörsch

Erste Testfahrten in Monza

Am 6. März soll sie in Monza in Italien erste Testfahrten absolvieren, im Mai startet sie dann auf dem Hockenheimring in die Formel-3-Saison. Das alleine reicht ihr aber nicht. Als ehrgeizige Rennfahrerin, die mit vier Jahren erstmals im Kart saß, will sie auch den Sprung ins Formel-1-Cockpit schaffen. 2022 oder 2023 soll das sein, das zumindest ist ihr Traum.