Julian Weigl: Plötzlich wieder Nationalspieler

Kein Vorbeikommen an den Granden

Doch auch wenn Weigl bei Dortmund konstant gute Leistung zeigte: Während auf vielen Positionen der Umbruch unumgänglich war, herrschte im zentralen Mittelfeld ein Überangebot an erfahrenen Spielern, deren Karriereende noch in weiter Zukunft lag. So vertraute Joachim Löw auf Toni Kroos, Sami Khedira, Ilkay Gündogan, später auch auf Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Für Weigl war da kein Vorbeikommen.

So geriet Weigl für die Nationalmannschaft in Vergessenheit. Und auch bei Dortmund begannen die Zweifel zu wachsen, ob Weigl das Gesicht des BVB sein wird. So war das Angebot von mehr als 20 Millionen Euro aus Lissabon zu verlockend, als dass man sich das Geld entgehen lassen wollte.

Champions League als Erinnerungsstütze

Bei Benfica ist Weigl, wie eigentlich immer in seiner Karriere, unumstrittener Stammspieler. Zusammen mit Joao Mario zieht er die Fäden im Mittelfeld. Auch wenn in der heimischen Liga die Meisterschaft außer Reichweite ist, so überzeugen die Portugiesen in diesem Jahr in der Champions League. In der Gruppe mit Dynamo Kiew, dem FC Barcelona und dem FC Bayern kam man weiter. Gegen Ajax Amsterdam zog das Team von Nélson Veríssimo ins Viertelfinale ein, wo mit dem FC Liverpool ein denkbar schwerer Gegner wartet.

Es wird auch damit zusammenhängen, dass Hansi Flick sich an Weigl erinnert hat, als er den vaterschaftsbedingten Ausfall von Joshua Kimmich ausgleichen musste. Denn für gewöhnlich haben es Legionäre schwer, im Gedächtnis des Bundestrainers zu bleiben, wenn sie nicht regelmäßig tief in die Champions-League-K.o.-Phase vorstoßen.