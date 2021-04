Julian Nagelsmann: FC-Bayern-Traum wird Wirklichkeit

Nagelsmann um keinen Spruch verlegen

In München wartet freilich noch einmal eine größere Herausforderung auf Nagelsmann, der bislang eigentlich noch keinen echten Rückschlag in seiner Karriere verarbeiten musste. Seine Laufbahn liest sich bislang wie die perfekte Aufstiegsgeschichte. Passend dazu sagte er einmal: "Erfolg ist keine Tür, sondern eine Treppe."

Auf solche Aphorismen darf man sich zukünftig auch in München freuen. Kaum ein Trainer gibt so unterhaltsame Interviews und Pressekonferenzen wie Nagelsmann.

FC Bayern ist ein anderes Kaliber

Die Stars und das Umfeld beim FC Bayern sind aber zweifelsfrei ein anderes Kaliber als in Leipzig, wo Nagelsmann ruhig und auf Augenhöhe mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Markus Krösche, der den Verein ebenfalls verlassen wird, zusammenarbeiten konnte. Aus Leipzig bringt Nagelsmann seinen Abwehrchef Dayot Upamecano mit, für den die Münchner 42,5 Millionen Euro Ablöse bezahlen.

Bei den Bayern wird er sich in der Vereinsstruktur unter Präsidium, Vorstand und Management einreihen müssen. An dieser Rolle und den internen Konflikten waren zuletzt die beiden Erfolgstrainer Hansi Flick und Pep Guardiola beim FC Bayern gescheitert. Dass Nagelsmann sich diesbezüglich zurückhalten wird, deutete er zuletzt bereits an, als er zur Rolle des Trainers folgendes sagte: "Es ist wichtig und wertvoll, dass der Trainer gehört wird, aber ich sehe die Meinung des Klubs gegenüber dem Trainer als noch wichtiger an".

Genau in dieser Frage, auch hinsichtlich Transfers, verkrachten sich Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Bislang hatte Nagelsmann in Sachen Kommunikation und Menschenführung immer ein extrem gutes Gespür. Dieses wird er bei den Bayern so sehr brauchen wie nie zuvor.