17.12.2018, 10:53 Uhr

Julia Görges: "Wimbledon war ein sehr schönes Erlebnis"

Fed-Cup-Finale, Halbfinale in Wimbledon, Einzug in die Top Ten - für Tennisspielerin Julia Görges war 2018 ein sportlich sehr erfolgreiches Jahr. "Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt", sagt die Wahl-Regensburgerin in ihrem persönlichen Rückblick.