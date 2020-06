Wie "The Normal One" Klopp zum Meistermacher wurde

Zunehmende Rückschläge für Jürgen Klopp

Die Bayern schlagen zurück, werden wieder Meister und Pokalsieger. Doch Dortmund begeistert trotzdem, dieses Mal international. Und so kommt es zum ersten und bislang einzigen deutsch-deutschen Champions-League-Finale der Geschichte. Doch auch hier behalten die Bayern die Oberhand - für Klopp wird es nicht die einzige Niederlage in einem internationalen Finale bleiben.

Nach sieben Jahren scheint dem Dortmunder Vollgasfußball unter Klopp langsam die Puste auszugehen und so folgt nach einer durchwachsenen Saison 2014/2015 das Ende der Ära Klopp in Dortmund. Doch keinem seiner Nachfolger wird es gelingen, die Menschen in Dortmund so zu begeistern wie er.

Jürgen Klopp, "The Normal One"

Dass Jürgen Klopp nur wenige Monate später bereits die nächste Ära beginnen würde, ist damals noch nicht abzusehen. Mitten während der Saison übernimmt er den englischen Traditionsverein FC Liverpool. Die Mannschaft hatte zwei Jahre zuvor knapp die Meisterschaft verpasst und seitdem zahlreiche Leistungsträger verloren. Obwohl Klopp den Verein auf Platz 10 übernimmt, zeigt er sich zuversichtlich.

"Wenn ich hier in vier Jahren sitze, glaube ich, dass wir einen Titel gewonnen haben. Da bin ich mir ziemlich sicher." Jürgen Klopp im Oktober 2015

Als "The Normal One" - im Gegensatz zu seinem Konkurrenten José "The Special One" Mourinho - gefeiert, läuft Klopps Start bei Liverpool holprig. In der Liga wird es am Ende nur Platz 8, im League Cup und der Europa League verliert Liverpool jeweils das Finale.

Der lange Weg zum Triumph

Doch in den kommenden Jahren baut Klopp um bereits vorhandene Spieler wie Jordan Henderson und Neuzugänge wie Mohamed Salah "seine" Mannschaft auf und schließt wieder zu den anderen Topclubs der Premier League auf.

Doch erneut folgt 2018 ein verlorenes Finale: In der Champions League unterliegt Liverpool Real Madrid mit 1:3. Wieder gibt Klopp nicht auf und krönt sich und seine Mannschaft ein Jahr später mit einem 2:0 Sieg über Tottenham zum besten Team Europas.

Erste Meisterschaft für Liverpool seit 30 Jahren

Und obwohl Jürgen Klopp sein Versprechen eines Titels in vier Jahren eingelöst hat, bleibt eine Sehnsucht: die Meisterschaft. Denn dort bleibt 2019 nur der zweite Platz. 97 Punkte hatte Klopps Mannschaft geholt, blieb damit aber genau einen Punkt hinter Manchester City. Für einen Verein, der seit 30 Jahren auf die Meisterschaft wartet, eine unfassbar bittere Niederlage.

Doch ein Jahr später stehen Jürgen Klopp und Liverpool an der Spitze der Tabelle und lassen sich auch angesichts der Corona-Pandemie das Feiern nicht nehmen