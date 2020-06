Jürgen Klopp und Liverpool englischer Fußballmeister

Noch-Meister Manchester City mit dem früheren FC-Bayern-Trainer Pep Guardiola verlor am 31. Spieltag der englischen Premier League am Donnerstagabend 1:2 beim FC Chelsea. Dadurch beträgt der Vorsprung von Tabellenführer FC Liverpool sieben Spieltage vor Saisonende uneinholbare 23 Punkte. Liverpool spielte bereits am Mittwochabend 4:0 gegen Crystal Palace.