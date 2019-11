Jürgen Klinsmann will die Hertha aufpolieren

Bei nasskaltem Schmuddelwetter leitete Jürgen Klinsmann als neuer Chefcoach am Mittwochnachmittag die erste Trainingseinheit des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC - meist vom Spielfeldrand aus, die Hauptarbeit überließ er seinen Assistenten Alexander Nouri und Markus Feldhoff. Der 55-jährige Klinsmann war vom neuen Hertha-Investor Lars Windhorst als Aufsichtsratsmitglied installiert worden, nach der Entlassung von Ante Covic rückte er vor auf die Trainerbank. Sein Engagement läuft vorerst bis zum Saisonende.

Klinsmann: "Keine einfache Aufgabe"

"Das Allerwichtigste ist, so schnell wie möglich nach oben zu klettern", definierte der ehemalige Weltmeister und Bundestrainer das übergeordnete Ziel. "Es ist keine einfache Aufgabe. Aber wenn ich so was übernehme, mache ich das nicht halb, sondern hundertprozentig", betonte er.

Zeit in München unglücklich

Als Cheftrainer des FC Bayern München 2008/09 war er schon vor Ablauf der Saison gescheitert. Dennoch sagte der gebürtige Schwabe jetzt: "Ich bin sehr dankbar für das eine Jahr beim FC Bayern, weil ich unglaublich viel gelernt habe." Mit den damals für viel Diskussionen sorgenden Buddha-Statuen auf dem Bayern-Vereinsgelände habe er "nie etwas zu tun gehabt", betonte Klinsmann und fügte scherzhaft an: "Ich habe in meinem Koffer, der nicht so groß ist, keine Mitbringsel dabei, die ich installieren möchte." Als Nationaltrainer der USA war Klinsmann erfolgreicher.