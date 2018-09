Judo-Zwillinge kämpfen um Olympia-Ticket

Theresa und Amelie Stoll sind im Abstand von 20 Minuten auf die Welt gekommen, sie haben gemeinsam mit dem Sport begonnen, sie kämpfen beide für den TSV Großhadern und sie wohnen zusammen. Zusammengefasst: Die beiden sind unzertrennlich. Wäre da nicht die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Denn nur eine kann Deutschland dort vertreten. Olympia scheint zwar noch weit weg zu sein, aber das Rennen hat schon begonnen und es geht darum wichtige Punkte zu sammeln. Und das wollen die beiden bei den Weltmeisterschaften in Baku machen.

Direktes Duell so lange wie möglich vermeiden

Theresa Stoll ist seit ihrem Sieg beim Grand Prix in Düsseldorf endgültig in der Weltspitze angekommen und gehört in Baku bei ihrer WM-Premiere zu den Medaillenkandidaten. Sie sagt: "Es gibt in Baku acht Setzplätze, ich habe Gott sei Dank einen. Im Moment bin ich auf Platz vier, ich bin fit und mal schauen, was es am Ende wird."

Nicht so rosig sind die Aussichten für Amelie Stoll. Die Weltranglisten-22. hat keinen Setzplatz, aber sie sieht es positiv: "Der Vorteil ist, dass wir dann nicht gleich in den ersten Kämpfen aufeinandertreffen können."

Wenn es für beide nach Plan läuft, dann können sie um die Medaillen mitkämpfen. Vielleicht treffen sie im Finale aufeinander. Es wäre nicht der erste Kampf zwischen den Stoll-Schwestern. Von den bisherigen fünf direkten Duellen gewann Theresa vier.

Zuversichtlicher Sebastian Seidl

Ein weiterer bayerischer Starter bei den Titelkämpfen in Baku ist Sebastian Seidl aus Abensberg. Er tritt in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm an und hat durchaus positive Erinnerungen an Baku. Der Judoka sicherte sich bei den European Games 2015 genau dort die Bronzemedaille. Seidl selbst sagt: "Ich fühle mich auf jeden Fall gut vorbereitet, um mein bestes Judo zu zeigen – und ich bin auch in der Form dazu."