Judo-WM: Oberfranke Cavelius will nach einer Medaille greifen

Drei große internationale Turniere - die Ausbeute: Einmal Silber, zweimal Bronze. Und nun stehen vom 7. bis 14. Mai die Judo-WM in Doha an: "Ich bin bei drei Turnieren gestartet und habe drei Medaillen geholt. Da ist natürlich die Erwartungshaltung auch bei mir selber schon so, dass ich wieder um Medaillen mitkämpfen möchte. Das ist mein klares Ziel, und ich habe in diesem Jahr auch bewiesen, dass ich das auch kann."

Keine Schmerzen, keine Angst

Einer der Gründe: Der 26-Jährige, der in der Klasse bis 81 Kilogramm startet, ist gesund durch die Vorbereitung und das Jahr gekommen. "Wenn wir nichts haben, was wehtut, können wir ganz anders in die Bewegungen, in die Würfe reingehen, ohne Angst", sagt Cavelius.

Angstfrei, das passt zum Kampfspiel des Oberfranken. Das bestätigt auch Stützpunktleiter Ralf Matusche, der weiß, dass Cavelius einfach nicht gerne verliert. Auch der spanische Stützpunkttrainer Javier Madera hat seinen Anteil am Erfolg.

Nicht mehr "unterm Radar"

Nicht rund läuft es dagegen beim internationalen Judoverband. Der lässt zur WM russische und weißrussische Judoka unter neutraler Flagge wieder zu. Cavelius hat dazu eine klare Meinung: "Ich selber halte das nicht für gut, weil der Sport mittlerweile für die Propaganda genutzt wird." Das IOC habe eigentlich vorgegeben, dass Sportler, die Verbindungen zu einem Staatsorgan haben, nicht starten sollen. Die meisten dieser Sportler seien aber beim Militär oder der Polizei.

In Cavelius' Kampfklasse sind keine russischen und weißrussischen Teilnehmer am Start. Matusche sagt: "Bisher ist Timo ein bisschen unter dem Radar geflogen. Aber jetzt nicht mehr. Die Gegner werden ihn bis ins Kleinste analysieren." Es wird also nicht leicht, eine WM-Medaille zu holen.