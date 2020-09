Jubiläum in Fürth: 110 Jahre Sportpark Ronhof

Nur ein halbes Jahr brauchten die Fürther für den Bau des Fußballstadions im Ronhof, das am 11. September 1910 eingeweiht wurde. Heute feiert der Sportpark Ronhof 110-jähriges Jubiläum. 56.000 Reichsmark kosteten Grundstück, Fußball- und Tennisplätze, das Klubhaus und die Tribüne. Bis zu 10.000 Zuschauer können die Spiele sehen, die Einnahmen verhelfen der SpVgg zu Wohlstand und dadurch auch zu sportlichem Erfolg, zu den drei Deutschen Meisterschaften 1914, 1926 und 1929.

Verblasster Fürther Ruhm und Namenswechsel

Nach dem Zweiten Weltkrieg verblasst langsam der Ruhm der Fußballer, der SpVgg geht es immer schlechter. 1983 erwirbt Horst Brandstätter, Unternehmer aus Zirndorf, das Areal für zwölf Millionen Mark, und benennt es um in Playmobil Stadion, baut es weiter aus. Danach wird es umbenannt in Trolli Arena, in der dann auch der Aufstieg in die 1. Bundesliga gefeiert werden darf – der größte sportliche Erfolg in der neueren Geschichte des Stadions.

Geisterspiel zum Jubiläum im Sportpark Ronhof

Ab 2015 wird es weiter umgebaut zu einer modernen Arena mit neuer multifunktionell nutzbaren Haupttribüne, die jetzt wieder den Namen Sportpark Ronhof trägt. Zum Jubiläum gibt es übrigens keine Gäste, stattdessen wegen Corona nur ein Geisterspiel: am Samstag, im DFB Pokal gegen RSV Meinerzhagen.