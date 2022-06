Jubiläum: 65 Jahre Sommerskispringen in Bischofsgrün

Der Skiclub Bischofsgrün hat am Pfingstsonntag seine Sommersaison im Skispringen eröffnet. Wie der Skiclub mitteilte, sind zum Jubiläum der 65-jährigen Sommerskisprungtradition knapp 1.200 Zuschauer in die Schanzenarena am Ochsenkopf gekommen. Die Wettkämpfe wurden auf den drei Schanzen ausgetragen, deren sogenannte Hillsize (Distanz zwischen dem Absprungpunkt auf dem Schanzentisch und dem Ende der Landezone) bei 17, 34 und 71 Meter liegen. Fünfzig Skispringerinnen und Skispringer aus dem Allgäu, Harz, Thüringen, Sachsen und vom Ausrichter SC Bischofsgrün, waren am Start.

Sommer-Skispringen seit 65 Jahren in Bischofsgrün

Das Sommer-Skispringen gibt es seit 65 Jahren. 1957 fand am Ochsenkopf das erste Springen auf Kunststoffmatten der damaligen "westlichen Welt" statt. 20.000 Zuschauer verfolgten das erste Sommer-Skispringen in Bischofsgrün. Bereits ein Jahr früher startete ein Sommer-Skispringen im benachbarten Oberhof in Thüringen in der damaligen DDR.

Seit 15 Jahren nehmen auch Frauen am Sommer-Skispringen in Bischofsgrün teil. 2007 wurde mit dem Skispringen der Frauen die 71 Meter lange Mattenschanze in Betrieb genommen. 2009 wurde die 17-Meter-Schanze für Anfänger eröffnet. Die 34-Meter-Schanze für Schüler gibt es seit 2015. Die Anlage wurde zweimal modernisiert: 1975 und 2007.

Sportler aus Bischofsgrün bei Jubiläums-Skispringen erfolgreich

Bei den jüngsten Sportlerinnen und Sportler auf der kleinen 17-Meter-Schanze zeigte Babette Grüner vom gastgebenden SC Bischofsgrün mit Sprüngen auf zweimal zwölf Meter ihr Talent und gewann damit ihre Altersklasse S9. In der S10 sprang Tim Lorenz (SC Bischofsgrün) im zweiten Durchgang ebenfalls auf zwölf Meter, kam jedoch bereits im ersten Durchgang einen halben Meter weiter auf 12,5 Meter und holte sich damit neben seinem Klassensieg auch noch die Tagesbestweite auf der kleinen Schanze.

Auf der 34-Meter-Schanze gewann Finn Weigel vom SC Bischofsgrün mit weiten Sprüngen auf 28 und 29 Meter die Altersklasse S10 und distanzierte auch alle älteren Teilnehmenden auf dieser Schanze.

Spannender Wettkampf in der Klasse S11. Hier musste sich Magdalena Hacker vom SC Bischofsgrün nur knapp Nele Steiner (WSV 08 Lauscha) geschlagen geben. Beide waren gleich weit gesprungen, die Thüringerin hatte allerdings etwas bessere Haltungsnoten. In der Schülerklasse 12 siegte Lukas Krenz (WSV 08 Lauscha) vor dem besten Mädchen auf dieser Schanze. Leila Schülein (SC Bischofsgrün) sprang mit 26 und 27 Metern auf den zweiten Platz.

Tagesbester kommt aus dem Harz

Das Springen auf der großen Ochsenkopf-Schanze, der eigentlichen Jubiläumsschanze, gewann der Harzer Leif Fricke (SK Wernigerode). Er siegte in der Juniorenklasse J19 und erzielte mit zwei Sprüngen auf 65 Meter die beste Leistung des Tages auf der großen Anlage.

In der Herrenklasse 21 siegte Martin Wagner (TSV 1861 Spitzkunnersdorf) und erreichte mit 66 Metern im zweiten Durchgang die Tagesbestweite unter allen Teilnehmern der Veranstaltung.

Tobias Munder (SC Bischofsgrün), der pandemiebedingt drei Jahre pausieren musste und erst kurz vor der Veranstaltung wieder mit dem Skisprungtraining angefangen hatte, siegte in der Altersklasse 31.