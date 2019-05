Jubel, Freude, Abschied - der FC Bayern feiert nächsten Titel

Gratulation und Lob von Löw und Watzke

Vom Hauptkonkurrenten aus Dortmund kamen kurz nach Ende des Spiels Glückwünsche: "Glückwunsch an den FC Bayern. Sie haben zwei Punkte mehr und sind daher verdient deutscher Meister geworden. Bayern hat eine Top-Rückrunde gespielt", sagte Hans-Joachim Watzke nach dem 2:0-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach. Der BVB-Geschäftsführer kündigte zudem an, am Montag Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge anzurufen und persönlich zu gratulieren.

Und auch Bundestrainer Joachim Löw meldete sich zu Wort: "In dieser Saison, in der sie noch das Double gewinnen können, mussten die Bayern auch einige Widerstände überwinden. Zum siebten Mal in Folge deutscher Meister zu werden, ist eine große Leistung. Solche Erfolge zu bestätigen, sich immer wieder selbst die höchsten Ziele zu setzen, ist eine Qualität, die den FC Bayern auszeichnet."