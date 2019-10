Joshua Kimmich: Ein neuer Anführer für das DFB-Team

Für Bundestrainer Joachim Löw zählten ohnehin andere Kriterien als die Erfahrung: "Ich schaue nicht darauf, wer die meisten Länderspiele hat. Der kriegt die Binde - das war früher mal."

Und er schaute auch nicht darauf, wie erfahren Kimmich an Jahren ist. "Er ist ein Vorbild in seiner ganzen Einstellung", sagte der Bundestrainer nach dem 2:2. "Er kann auch verbal eine Mannschaft auf dem Platz führen. Er ist in der Organisation sehr klug und gibt Anweisungen. Er ist immer omnipräsent auf dem Platz." Ein neuer Anführer fürs DFB-Team also, der höchstwahrscheinlich nicht zum letzten Mal die Kapitänsbinde trug.