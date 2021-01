Josef Ferstl zu Gast im Instagram-Talk von BR24 Sport

Seinen größten Triumph hatte Josef "Pepi" Ferstl 2019: In Kitzbühel gewann er als erster Deutscher das Super-G-Rennen auf der berühmt-berüchtigten Streif. Damit feierte er seinen zweiten Weltcup-Sieg, nachdem er schon 2017 den Super-G von Gröden für sich entscheiden konnte. In dieser Saison lief es noch nicht so rund für den Traunsteiner. Doch beim letzten Super-G - ebenfalls auf der Streif - zeigte seine Formkurve wieder nach oben. Ferstl landete auf dem 13. Platz. "Das war eine solide, gute Fahrt, das war die richtige Richtung", sagte der 32-Jährige nach dem Wettkampf.

Als letzter großer Test vor der Ski-WM im italienischen Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) stehen die Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen am 5. und 6. Februar auf dem Programm. Heute Abend ist Ferstl zu Gast im BR24-Instagram-Talk und stellt sich den Fragen von BR24-Sport-Moderatorin Julia Büchler.

Instagram-Talk auf BR24 Sport

Statt auf klassische Interviews setzt das neue BR24 Sport-Format auf eine lockere Atmosphäre. Außer um sportliche Erfolge geht es dabei explizit auch um nette, spannende, witzige Momente und Geschichten aus dem Leben und Alltag: Die Person, der Mensch steht beim Instagram-Talk auf BR24 Sport im Vordergrund.