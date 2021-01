Josef Ferstl: "Vor meinem Sieg damals habe ich geflucht"

Am Vortag seines überragenden Sieges auf der Streif 2019 habe er über seine Startnummer bitter geflucht. "Ich habe Startnummer eins gehabt im Super-G, was einfach überhaupt kein Vorteil ist", rekapitulierte Josef Ferstl im Instagram-Talk von BR24 Sport. Am Start habe er sich gefragt, was er zu verlieren habe. "Ich bin drauflosgefahren habe auch so gefühlt keine super Fahrt gehabt", erinnerte sich der 32-Jährige. Dennoch: Unten konnte er mit den 40.000 Fans "ein bisschen feiern" und sich auf den Leaderboards-Stuhl setzen.

Große Namen wie Svindal, Kilde, Kriechmayr und Meyer fuhren allesamt knapp hinter Ferstl ins Ziel. Und dann begann der Traunsteiner, auf einen Podestplatz zu hoffen. "Ich war so aufgeregt. Ich habe gar nicht gewusst, was ich machen soll. Und immer, wenn ein Läufer ins Ziel kam, habe ich mich gefreut, wenn er hinter mir war", so Ferstl. Als der letzte Läufer unten war, kam der Fis-Direktor und klopfte ihm auf die Schulter mit den Worten: "Und jetzt bist du offiziell Kitzbühel-Sieger". Und Ferstls Reaktion: "Ich bin dann raus. Meine Frau war da, die Teamkollegen, die Mannschaft. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut. Es war ein Riesenerfolg, 2019 mit unserer Mannschaft“, schwelgte er in Erinnerungen.

Vorfreude auf Heim-Weltcup

Ein Heim-Weltcup in Deutschland sei immer etwas besonderes. Die Kandahar gehört für Josef Ferstl "zu den schwersten Strecken". Nach Kitzbühel werde die Strecke oftmals unterschätzt. "Da meint immer jeder das ist so lala, aber da hat auch schon ordentliche Stürze gegeben man muss konzentriert bleiben, fokussiert bleiben und das von oben bis unten", weiß der Super-G-Spezialist aus Erfahrung. Das DSV-Team freue sich extrem auf die "megacoole Strecke", auch wenn es ohne die Zuschauer und die Fans "nur halb so schön" ist. "Das war schon immer sehr, sehr cool, wenn die uns angefeuert haben und wir die doppelte Unterstützung im Rücken hatten", erklärte Ferstl.

Für den Heim-Weltcup in Garmisch am 5. und 6. Februar hat er in Kitzbühel Selbstbewusstsein getankt. "Ich habe jetzt Top 15 Plätze wieder eingefahren, das war schon mal nicht schlecht. Aber natürlich wäre es schön, wieder ganz nach vorne, aufs Podium oder unter die Top Ten zu fahren". Das sei aber leichter gesagt als getan: "Ich gebe jeden Tag alles im Rennen. Aber es ist nicht einfach. Es muss viel zusammenpassen und die Konkurrenz schläft nicht. Es geht bergauf und bergab", erklärte der DSV-Athlet. Zwar ist er nach eigenen Aussagen "vielleicht nicht der Serienseiger", dennoch hat er schon zweimal gewonnen. Das Wichtigste dabei: "Dranbleiben und weiterkämpfen“, stellte Ferstl klar.