Jonathan Zipf und Lena Gottwald siegen beim Rothsee-Triathlon

Erfolgreiche BR-Studio Franken-Staffel

Bei den Staffelfrauen zeigte das neu formierte Team des BR-Studio Franken, was ihn ihm steckt. Daniela Wolz, Birgit Zwack und Carina-Sophie Kienle holten sich in 2:38:16 Stunden den ersten Platz. Damit feierten sie einen gelungenen Test für den Challenge Roth in zwei Wochen, bei dem sie wieder gemeinsam für das BR Studio Franken über die Langdistanz antreten werden.

Triathlon-Wochenende für Profis und Jedermann

Rund 1.300 Triathleten und Triathletinnen waren bei dem Rennen an den Start gegangen, dazu noch mehr als 190 Staffeln und rund 600 Athletinnen und Athleten von sechs bis 85 Jahren aus ganz Deutschland, die am Samstag in Schüler-, Jugend-, Jedermann- und Sprint-Triathlons angetreten waren. Seit 1989 ist der Rothsee-Triathlon eine gefragte Kurzdistanz-Triathlon-Veranstaltung in Bayern und Deutschland. Das ehrenamtliche Organisationsteam wird von rund 1.000 Helfern unterstützt.