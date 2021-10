Jonas Deichmann - Extremsportler hängt in Mexiko fest

Bis der Rückweg geklärt ist, hat Deichmann in Mexiko noch Zeit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Die Teilstrecke in Russland beispielsweise, wo er - Deichmann schlief im Zelt - bei Minustemperaturen am Morgen teilweise in vereiste Laufschuhe musste.

40 Kilometer in vereisten Laufschuhen

"Und dann sind es noch 40 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle und einem warmen Kaffee. Ja, das kostet auch mir ein bisschen Überwindung", sagt er rückblickend." Aufgeben kam für ihn aber nie in Frage.

"Es ist Kopfsache in allererster Linie", sagt Deichmann: "Das Allerwichtigste: Man muss was machen, wofür man brennt. Man muss es aus den richtigen Motiven heraus machen. Und wenn man die Leidenschaft dafür hat und fest daran glaubt, dass man es kann, dann ist so viel mehr möglich, als man glaubt."