Jonas Deichmann - der "deutsche Forrest Gump"

Fahrradtraining in der Kältekammer

Aber auch die richtige Vorbereitung hat Deichmann geholfen. Auf Minus-Temperaturen in Sibirien hat er sich beispielsweise in der Heimat auf dem Trainingsrad in der Kältekammer eingestimmt. Nicht nur die Frage, wie der eigene Körper reagiert, sondern auch die Ungewissheit, ob die Technik, sein Fahrrad, unter extremen Bedingungen noch funktionieren. "Das hat enorm viel geholfen", sagt Deichmann über sein Training vor dem Start.

Käsespätzle und Kaiserschmarrn

Zurück in Deutschland genießt er nun erst einmal wieder weltliche Genüsse. Am meiste hat er während der Tour Käsespätzle vermisst. Das war das erste, was er sich in der Heimat nach der Rasur gegönnt hat. Was noch fehlt? "Kaiserschmarrn", lacht Deichmann.