John Jason Peterka - Münchens Jüngster hat viel Potenzial

Die Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist zwar noch jung und die Tabelle noch wenig aussagekräftig, aber Peterka hat sich schon eindrucksvoll ins Rampenlicht gespielt. In seinen bislang vier DEL-Spielen erzielte er drei Tore. Zahlreiche Experten sagen ihm eine große Karriere voraus.

Selbstbewusst nicht nur auf dem Eis

Wer John Jason Peterka, oder wie er sich selbst nennt J.J., auf dem Eis verfolgen will, der braucht sich weder die Rückennummer, noch den Namen zu merken – ein Blick auf den Helm genügt. Der Jüngste im Münchner Kader muss vor dem Gesicht noch ein Gitter tragen, zum Schutz, weil er gerade mal 17 Jahre jung ist. Im Interview klingt er allerdings schon wie ein alter Hase. Egal, ob er sein zweites DEL-Spiel überhaupt gegen Düsseldorf analysiert: "Ja ich denke, hinten können wir ein, zwei Dinge besser machen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das gut gespielt.“ Oder ob er beschreibt, was ihn ausmacht: "Bin ein kreativer Spieler, der auch Tore schießen kann“.

Peterka, der "Tennisspielen und auch Fußball“ als Hobbys nennt, ist selbstbewusst – auch etwas, was J.J. in der Red Bull Akademie in Salzburg gelernt hat. Der gebürtige Münchner ist der erste von einer Reihe von Spielern, die dort ausgebildet wurden, um in der DEL für Furore zu sorgen. Für Münchens Kapitän Patrick Hager bringt er "einfach diese jugendliche Frische rein. Die braucht eine Mannschaft. Unsere Aufgabe ist es einfach ihnen zu helfen den nächsten Schritt zu machen.“ Im Fall von Peterka sieht es gut aus – gegen Düsseldorf gab es laut Trainer Don Jackson "a couple of big goals" ("einige große Tore"). Genau genommen waren es zwei, gegen Mannheim netzte er wieder ein: Drei Tore in vier Spielen – und das mit 17.

Ziel ist irgendwann in der NHL zu spielen

Nicht nur durch sein elegantes Spiel und den drahtigen Körperbau erinnert Peterka an den Olympiasilberhelden Dominik Kahun, der sein NHL-Debüt in der Saison 2018/19 gab. "Es ist unglaublich, was er geschafft hat", sagt Peterka über sein 24-jähriges Vorbild. "Natürlich ist es auch ein Ziel von mir, irgendwann in der NHL zu spielen." Bis in die beste Liga der Welt ist es allerdings noch ein weiter Weg.