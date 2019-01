Johannes Lochner zum dritten Mal Viererbob-Europameister

Johannes Lochner ist zum dritten Mal in Serie Europameister im Viererbob. Auf seiner Heimbahn am Königssee, wo er auch den Streckenrekord hält, gewann er mit 18 Hundertsteln vor dem Letten Oskar Kibermanis. Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich wurde Dritter. Lochner war "überglücklich" und freute sich über die lautstarke Unterstützung der Zuschauer. "Hier macht es einfach so viel Spaß, man ist richtig stolz, dass man runterfahren kann", sagte er. Schon nach dem ersten Lauf lag Lochner in Führung, allerdings mit nur vier Hundertstel Sekunden Vorsprung auf Kibermanis. Sein zweiter Durchgang war dann der mit Abstand schnellste des Rennens.

"Ich bin einfach nur froh, es fällt ein Haufen Druck von mir ab". Johannes Lochner

Am Vortag hatte sich Lochner im Zweierbob noch Friedrich geschlagen geben müssen, Bei den Damen gewann die Berlinerin Mariama Jamanka.

Europameister Johannes Lochner ist heute Abend, 21.45 Uhr, Studiogast in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen.