Johanna Welin-Ryklin: Mutter, Medizinstudium, Medaillenhoffnung

Am Samstag fliegt die Rollstuhlbasketballerin mit der Nationalmannschaft zu den Spielen in Tokio. Sie freut sich sehr darauf, "wieder international gegen die Besten der Welt zu spielen".

Training, Studium, Praktikum, Familie

Die Umstände sind aber eine gehörige Herausforderung. Die 37-Jährige trainiert beim RBB München-Iguanas. Damit nicht genug: Die zweifache Mutter studiert in München Medizin und arbeitet dafür in einem Rosenheimer Klinikum.

Welin-Ryklin gut vorbereitet trotz der Coronazeit

Dazu kam jetzt auch noch die Coronazeit. Die Vorbereitung war dementsprechend schwierig. "Die Mädels haben es aber trotzdem gut gemacht", sagt Trainer Sebastian Magenheim. Er ist sich deshalb "sehr sicher, dass die dort (Anm. d. Red.: in Tokio) eine gute Leistung abliefern werden". Damit ist die dritte paralympische Medaille für die Rollstuhlbasketballerin in Reichweite. "Innen drin bin ich jetzt schon aufgeregt“, erzählt die Münchnerin.

Von Schweden nach Innsbruck und über München ins Nationalteam

Die im schwedischen Pajala Geborene ist seit einem Snowboardunfall von der Hüfte abwärts gelähmt. Sie begann in ihrem Heimatland mit dem Rollstuhlbasketball. Während einem Germanistikstudium in Innsbruck schloss sie sich der zweiten Mannschaft des USC München an, weil es in der österreichischen Universitätsstadt kein entsprechendes Team gab. Schnell wurde der Nationaltrainer der deutschen Rollstuhlbasketballmannschaft auf sie aufmerksam. Und so wechselte sie die Staatsbürgerschaft.

EM-Titel und zwei Medaillen bei den Paralympics

Bei den Europameisterschaften 2011 in Israel gewann sie ihre erste Goldmedaille für den neuen Verband. Im Juni 2012 holte sie bei den Sommer-Paralympics in London für Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte dieses Wettbewerbs die Goldmedaille im Damenrollstuhlbasketball. Im Jahr 2016 in Rio de Janeiro schaffte sie die Silbermedaille. In Tokio kann nochmals Edelmetall dazukommen.