Jörg und Hofmeister: Titel und Top-Form trotz Corona

Wenn's am Schönsten ist, soll man aufhören. Das hat sich wohl Selina Jörg gedacht, als sie kurz nach dem Weltmeister-Titel ihren Rücktritt vom Profisport verkündete. Aber sie meinte im Gespräch mit Moderator Markus Othmer: "Für viele kam das Karriereende vielleicht plötzlich, aber für mich stand die Entscheidung schon lange fest. Ich habe sie eigentlich schon am Ende der letzten Saison für mich getroffen."

Jörg will die letzten Rennen noch genießen

Seit dem Winter 2005/06 ging Jörg regelmäßig in der höchsten Wettkampfserie an den Start, 2007 gelang ihr der erste Weltcup-Sieg. Elf Jahre später stand sie zum zweiten Mal ganz oben und 2019 feierte die Allgäuerin ihren dritten Sieg in einem Weltcup-Rennen. Von den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang kehrte die Sonthofenerin mit der Silbermedaille (Riesenslalom) zurück, bei der WM in Park City 2019 holte Jörg Gold im Riesenslalom.

Nachdem die für den SC Sonthofen startende Soldatin im slowenischen Rogla die Goldmedaille im Riesenlalom und Bronze im Slalom geholt hatte, verkündete sie wenige Tage später - am 4. März 2021 - ihr Karriereende zum Abschluss der Saison 2020/21.

"Es lief die letzten vier Jahre bei mir extrem gut und ich bin dankbar, dass ich das noch erleben darf. Das war eine Wahnsinns-Zeit jetzt." Selina Jörg