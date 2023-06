Jörg Ammon und Harald Güller kandidieren als BLSV-Präsident

Beim Verbandstag des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) am 23/24. Juni in München stehen Neuwahlen an. Turnusgemäß läuft die Amtsperiode des amtierenden Präsidenten Jörg Ammon aus. Der 52-jährige Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, der seit 2018 BLSV Präsident ist, hat sich zuletzt bereits zur Wiederwahl gestellt.

Seit heute gibt es einen Gegenkandidaten: Harald Güller, sportpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, fordert Jörg Ammon heraus. Der 60-Jährige Güller aus Neusäß bei Augsburg ist Mitglied im Landessportbeirat, bei der kommenden Landtagswahl im Oktober tritt er nicht mehr an.

Für seine zweite Amtsperiode kandidiert dagegen Jörg Präsident Jörg Ammon. Der Nürnberger ist ebenfalls Mitglied im Landessportbeirat und seit drei Jahrzehnten im Vereins- und Verbandssport tätig.

Wahl am 24. Juni

Das Präsidium wird von mehreren hundert Delegierten aus den Sportkreisen, den Kreis- und Bezirksvorsitzenden, Vertretern der Sportfachverbände sowie des Sportbeirats gewählt.