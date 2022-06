Joel Dufter: Karriereende mit Paukenschlag

"Ich habe zehn Jahre Leistungssport gemacht - vor allem mit dem Verband in Deutschland war und ist es schwierig. Hoffentlich ändert sich einiges im Verband, Eisschnelllauf ist in Deutschland auf keinem guten Weg, dazu hat mir zuletzt aber auch noch die Motivation gefehlt. Da ist mir der Abschied leichtgefallen", schrieb der 27 Jahre alte Sprintrekordler auf der Homepage seines Vereins DEC Inzell/Frillensee.

Dufter: "Ich bin richtig angepisst"

Maßgeblich zu Dufters Unmut über die DESG hatte Ende 2020 die Trennung des Verbands vom langjährigen Sprint-Bundestrainer Danny Leger beigetragen. "Ich bin richtig angepisst. Ein Jahr vor Olympia wird einem der Trainer weggenommen", schimpfte der gebürtige Oberbayer über die DESG-Führung mit dem umstrittenen Präsidenten Matthias Große an der Spitze.

Als Konsequenz schloss sich Dufter Anfang 2021 kurz nach seiner Bronzemedaille bei der Sprint-EM im niederländischen Heerenveen der Trainingsgruppe der norwegischen Nationalmannschaft unter Leitung von Kanadas Ex-Sprintweltmeister Jeremy Wotherspoon an - eine Erfahrung, die er nicht missen möchte: "Das war mal was anderes und ich kann nur jedem empfehlen, so einen Schritt zu machen.“ Dafür gab der Sportsoldat auch seinen Förderplatz bei der Bundeswehr auf.