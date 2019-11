Jodbaden am Tegernsee: ein Jungbrunnen für den Körper

Zellenaufbau und Stärkung der Immunabwehr

Im Zusammenspiel mit der Bewegung an der frischen Luft kann das Jodbaden in Bad Wiessee seine ganze Wirkung entfalten. Dass Jodbaden gut bei Gelenkschmerzen oder Durchblutungsstörungen ist, wusste man schon lange. Jetzt hat das Institut für Ecomedicine an der Paracelsus-Universität Salzburg in einer Studie untersucht, wie sich Wandern oder Nordic Walking und Heilbaden auf den Alterungsprozess auswirken.

Es werden alte Zellen, die im Körper sind, schneller abgebaut und dadurch neue aufgebaut. Das unterstützt die Immunabwehr, man ist resistenter, zum Beispiel gegen Erkältungen. Und natürlich tut es gut, einfach mal nichts zu tun. 20 Minuten sitzen die Badegäste in dem warmen Wasser, das direkt aus der Jod-Schwefelquelle in die Wanne strömt. 20 Minuten nichts tun - nur entspannen. Merken, wie die Muskeln locker werden und die Gedanken abschweifen können. Einfach loslassen.

Nach der Badezeit sollen die Gäste noch eine halbe Stunde ruhen. Dazu werden sie in ein Tuch gewickelt und mit einer warmen Wolldecke zugedeckt. So wird die Wirkung des Heilwassers verstärkt und die Entspannung gefördert.