Jochen Schweizer: "Das Erlebnis ist das Salz in der Suppe"

Weltberühmt geworden ist Jochen Schweizer durch seinen spektakulären Bungee-Sprung - aus 220 Metern Höhe, von einer Staumauer, als Stunt für Uwe Ochsenknecht, im Willy-Bogner-Film "Fire, Ice & Dynamite".

Seine sportlichen Ursprünge liegen allerdings im Extrem-Wildwasser-Kajak-Fahren - einem Sport, bei dem Schweizer seiner eigenen Einschätzung nach wesentlich schwierigere Herausforderungen meistern musste als bei einem Bungee-Sprung.

"In die Tiefe springen, ist eine reine Willensfrage, das hat nichts mit Können zu tun", so Schweizer. Aus dem Nervenkitzel des Bungee-Springens entwickelte er ein Geschäftsmodell mit dem Aufbau von Sprunganlagen. Die erste wurde 1989 an der Olympia-Ruderregattastrecke in Oberschleißheim bei München eröffnet. Dazu veranstaltete er weitere Events nach seinem Motto: "Das Erlebnis ist das Salz in der Suppe des Lebens."