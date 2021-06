Joachim Löw: "Ronaldo kann mehr als Cola-Flaschen verschieben"

Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich seien "alle enttäuscht", sagte Joachim Löw in einer Pressekonferenz am Freitag vor dem zweiten EM-Spiel gegen Portugal (18:00 Uhr/ARD). "Bitter" nannte er "die Art und Weise", wie die DFB-Elf wegen eines Eigentores durch Mats Hummels verlor.

Dennoch berichtete der Bundestrainer von einer "entschlossenen Stimmung" in der deutschen Mannschaft. Nach eingehender Analyse spüre er einen "absoluten Willen, einige Dinge besser machen zu wollen". Mit der Defensivleistung zeigte sich Löw zufrieden, man habe sich lediglich zu wenig Torchancen erarbeitet. "Wir haben diese Woche daran gearbeitet und sind alle optimistisch", sagte Löw.

Löw fordert mehr Risikofreude

Um gegen Titelverteidiger Portugal etwas Zählbares erreichen zu können, muss der Bundestrainer an der Taktik und Aufstellung feilen. "Wir müssen taktisch etwas anderes ins Spiel bringen. Wir brauchen mehr Offensivkraft und müssen vorne dynamischer, intensiver und präziser agieren", erklärte Löw, wobei er sich bei der Frage nach der Position von Joshua Kimmich bedeckt hielt. "Taktische Änderungen kann man mit der gleichen Formation durchführen, man kann aber auch einige Wechsel vornehmen", bemerkte Löw. Leon Goretzka ist nach seiner Verletzung noch keine Option für 90 Minuten, eine Einwechslung des FC Bayern-Mittelmanns sei allerdings denkbar. In der Defensive plant der Nationaltrainer keine weitreichenden Änderungen.

"Portugal ist nicht nur Ronaldo"

Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon in Zugzwang ist, hat Portugal sein erstes Match gegen Ungarn mit 3:0 gewonnen. "Der Druck ist unverändert", sagte Löw dennoch. Portugal sei wie Frankreich ein Top-Gegner und ein Team mit hoher Qualität. "Portugal ist keine One-Man-Show von Cristiano Ronaldo", betonte Löw. Im Gegenteil: Der amtierende Europameister sei "in der Breite noch besser aufgestellt als Frankreich". Die DFB-Auswahl will jetzt "durch Ergebnisse den Schlüssel in der Hand behalten und aus eigener Kraft weiterkommen", stellte Löw klar.

Kimmich "auftragslos" auf der rechten Seite

Auf das Spiel freut sich auch Joshua Kimmich, auch wenn sich der 26-Jährige in seiner ungewohnten Rolle als Rechtsverteidiger mitunter etwas verloren vorkommt. "Es ist oft so, dass das Spiel vermeintlich abseits von einem selbst stattfindet und man vermeintlich auftragslos ist - auch wenn das nicht stimmt", sagte der FC Bayern-Spieler. Bundestrainer Löw hatte Kimmich für das Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich (0:1) als Flankenschutz für die defensive Dreierkette nach rechts beordert - dort wird er auch gegen die Portugiesen erwartet. "Ich kann auf vielen Positionen spielen", sagte Kimmich, machte aber erneut kein Hehl daraus, dass die Mitte seine liebste ist. "Man hat immer den Eindruck, dass man Einfluss nehmen kann, da fühlt man sich mehr eingebunden- auch was die Kommunikation angeht".

Sieg würde "prinzipiell mal gut tun"

Dennoch hat die jüngste Niederlage für Kimmich weniger mit dem System zu tun, als vielmehr mit der Einstellung der Mannschaft. "Wir müssen mutiger sein und Risiko eingehen", forderte er. "Jeder weiß, was morgen auf dem Spiel steht. Diese Dynamik muss aus uns heraus kommen, wir möchten gewinnen und so wollen wir auch auftreten", lautete sein Appell.

"Es ist unsere Aufgabe zu zeigen, dass die Portugiesen Schwächen haben". Joshua Kimmich.