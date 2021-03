Löw hört nach der EM als Bundestrainer auf

DFB-Präsident Keller: "Einer der Größten im Weltfußball"

"Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Joachim Löw. Der DFB weiß, was er an Jogi hat, er ist einer der größten Trainer im Weltfußball. Jogi Löw hat den deutschen Fußball wie kaum ein anderer über Jahre hinweg geprägt und international zu höchstem Ansehen verholfen", sagte DFB-Präsident Fritz Keller in einer ersten Stellungnahme und betonte nicht nur Löws sportliche Leistung, sondern auch "seine Empathie und Menschlichkeit".

"Dass er uns frühzeitig über seine Entscheidung informiert hat, ist hoch anständig. Er lässt uns als DFB somit die nötige Zeit, mit Ruhe und Augenmaß seinen Nachfolger zu benennen", so Keller weiter.