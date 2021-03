Joachim Löw - der Weltmeister-Trainer als Sündenbock

Löw, der Weltmeister-Macher

Wenige Jahre zuvor wäre es undenkbar gewesen, dass einem Bundestrainer Löw in Deutschland einmal so starker Wind entgegenbläst. 2014 führte er Deutschland zum WM-Titel in Brasilien. Mit furiosen Partien wie dem 7:1 im Halbfinale gegen den Gastgeber unterstrichen die DFB-Kicker, dass sie sich zur wohl komplettesten und besten Mannschaft des Planeten entwickelt hatten.

Unter Löw, so der Eindruck, hatte die deutsche Nationalmannschaft endlich das Ideal vom perfekten Fußball erreicht. Der Weg dahin war allerdings durchaus steinig.

Als Löw nach der Heim-WM 2006 das Team von Jürgen Klinsmann übernahm, wurde zwar schnell klar: Schon zu Klinsmann-Zeiten war es wohl vor allem der Schwarzwälder, der dem Team das nötige Rüstzeug in Sachen Taktik und Spielverständnis mitgab.

Bittere Turnierniederlagen gegen Spanien

Doch bis sich die Mannschaft mit seiner Handschrift einen großen Titel erspielen sollte, dauerte es noch. Damals wie heute ein übermächtiger Gegner: Spanien. Bei der EM 2008 eine 0:1-Niederlage im Finale, bei der WM 2010 hieß es erneut 0:1, diesmal im Halbfinale.

"Vercoacht" gegen Italien

Bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine war Angstgegner Italien die Endstation im Halbfinale. 1:2 verlor das DFB-Team. Löw wurde öffentlich angekreidet, die Hauptschuld am Ausscheiden zu tragen: Anders als bei den vorherigen Turnierpartien habe er sein Team zu sehr an Gegner Italien angepasst. Deutschland konnte die eigentlich vorhandenen eigenen Stärken nicht ausspielen.

Hansi Flick - der wahre Nationaltrainer?

Auf den Höhepunkt 2014, als die DFB-Elf die Fußballwelt verzückte, folgte bei der EM 2016 wieder ein Halbfinal-Aus. 0:2 hieß es am Ende gegen Gastgeber Frankreich. Nur zwei Jahre nach dem WM-Titel schien das deutsche Spiel von den Gegnern entschlüsselt.

Und ähnlich wie 2006, als Löw als der vermeintliche Macher hinter dem Team von Chefcoach Klinsmann dargestellt wurde, mehrten sich die Stimmen, dass der WM-Erfolg 2014 vor allem ein Verdienst des langjährigen Co-Trainers Hansi Flick gewesen - und die deutsche Mannschaft nach dessen Abschied 2014 deshalb in ein Taktikloch gefallen sei, das Löw nicht füllen könne.