Joachim Löw - das Ende einer erfolgreichen Ära

Löws größter Erfolg: Der Weltmeistertitel 2014

Mit dem Triumph über Argentinien im WM-Finale 2014 ist Löw in die deutsche Fußball-Geschichte eingegangen. Der 61-Jährige wird in einem Atemzug genannt mit den Weltmeister-Trainern Sepp Herberger, Helmut Schön und Franz Beckenbauer. Der gebürtige Schönauer, der in seiner Amtszeit auch Fehler gemacht und dunkle Momente erlebt hat, hat auch den Fans und Journalisten so manches Rätsel aufgegeben. Man denke an das Debakel 2018 von Russland oder die voreilige Ausbootung der Nationalspieler Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng.

Die letzten Jahre wurden zu einem Balanceakt für den Coach. Die öffentliche Kritik setzte Löw schon auch zu - mehr, als er offen eingestehen wollte und natürlich vor allem dann wenn es nicht lief. Zuletzt nagte der Vorwurf der Arroganz sehr an ihm.