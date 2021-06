Joachim Löw auf der Suche nach dem Portugal-Plan

Die deutsche Offensive mit Kai Havertz, Thomas Müller und Serge Gnabry strahlte bei der Auftaktniederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM kaum Torgefahr aus. "Es ist kein Tor entstanden, daher können wir nicht zufrieden sein. Wir dürfen den Kopf aber nicht in den Sand stecken, da wir offensiv eine sehr hohe Qualität haben", sagte Havertz. Eine besondere Belastung vor dem Spiel gegen Portugal am Samstag in München (18.00 Uhr/ARD) verspürt der 22-Jährige nicht. Wer das deutsche Team im EM-Quartier in Herzogenaurach beobachte, sehe, "dass hier ein ungemeiner Wille entstanden ist und eine unheimliche Qualität an Spielern da ist. Die heißt es jetzt, abzurufen", sagte der Offensivmann.

Hilfe von Motivationstrainerin

Zur Vorbereitung auf das Duell mit dem Titelverteidiger um Weltstar Cristiano Ronaldo ließ sich Joachim Löw von Motivationscoach und Überlebenskünstlerin Kristina Vogel unter die Arme greifen. "Wir werden uns wieder aufrichten. Wir werden das nächste Spiel dann angehen - und gewinnen", sagte der Bundestrainer nach dem bitteren Fehlstart gegen Weltmeister Frankreich (0:1).

Sane statt Havertz?

Thomas Müller nimmt derweil eine Schlüsselrolle in Löws Plänen ein. Der Rückkehrer vom FC Bayern München soll die Youngster im Angriff führen. Doch wer kann dieses Dauerproblem an der Seite des gesetzten Müller lösen? "Serge Gnabry spielt immer bei mir", lautet einer von Löws Grundsätzen. Der Münchner pausierte am Donnerstag aus Gründen der Belastungssteuerung. Gegen Frankreich vergab er die beste Torchance, er dürfte aber im Team bleiben. Dafür wackelt Havertz nach seinem Auftritt gegen den Weltmeister, die erste Alternative dürfte der ewige Hoffnungsträger Leroy Sane sein. Dann könnte Löw den eingespielten Münchner Dreier-Sturm bringen.

Statistik spricht für Deutschland

Klar für die DFB-Auswahl spricht gegen Portugal immerhin die jüngere Turnierhistorie: Bei Welt- und Europameisterschaften gab es seit 2006 vier Siege nacheinander (11:2 Tore) - und Superstar Ronaldo ging immer leer aus.