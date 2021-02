Jimmy Hartwig: Corona als "Chance, das DFB-Image neu aufzubauen"

Das Ausmaß der Diskussionen um die Sonderstellung des Fußballs findet Jimmy Hartwig "teilweise überspitzt". Der DFB-Funktionär stellte sich dabei hinter Hansi Flick und seine Kritik an der Corona-Politik. "Er hat Recht. Wir haben so viele Probleme, gerade im Amateurbereich", pflichtete er dem FC Bayern- Trainer bei. Anstatt in der Pandemie Themen zu diskutieren, die man ohnehin nicht abschätzen könne, solle der DFB lieber nach vorne schauen, denn: "Die Corona-Krise ist eine Chance, das Image des deutschen Fußball-Bundes wieder neu aufzubauen", stellte Hartwig klar.

Interne Probleme beim DFB

Dabei denkt der 66-Jährige vor allem an den Nachwuchsbereich und diverse soziale Stiftungen. Denn Hartwig trifft in seiner Aufgabe als DFB-Integrationsbotschafter und Fair Play-Beauftragter häufig "auf Widerstand" - vor allem in den eigenen Kreisen. "Beim DFB gibt es einen Zirkel, um Jogi Löw, Oliver Bierhoff und ein paar andere junge Trainer. Die leben alle in ihrer eigenen Welt, da kommt man nicht rein. Das ist sehr schade", erklärte Hartwig die Hürden, mit denen er zu kämpfen hat.

"Ich bin nur für Landesverbände und die Ehrenämtler beim DFB. Für die lohnt es sich, zu arbeiten". Jimmy Hartwig.